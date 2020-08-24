تسجيل / 144 / اصابة جديدة بفايروس كورونا و حالة وفاة واحدة في ديالى

2020/08/24 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى / 144 / اصابة جديدة بفايروس كورونا و / 72 / حالة شفاء ووفاة واحدة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تم تسجيل / 144 / اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ، بينها / 12 / لكوادر طبية وصحية ومختبرية ، و / 72 / حالة شفاء ، ليرتفع عدد المشافين الى / 5122 / بنسبة 83% من مجمل الاصابات المؤكدة البالغة / 6283 / اصابة منذ ظهور الوباء في آذار الماضي .واضاف :" ان المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة ليكون عدد المتوفين / 160 / ، خلال الستة اشهر الماضية " ./انتهى

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