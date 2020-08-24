الحشد الشعبي يعثر على صاروخ خلفه داعش جنوب سامراء

2020/08/24 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عثرت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، الاثنين، على صاروخ خلفه “ داعش” في ناحية يثرب جنوب سامراء.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي خرجت بناءً على معلومات استخباراتية لتنفيذ عملية في منطقة الجمعية بناحية يثرب جنوب سامراء”.وأضاف البيان أنه “تم رفع صاروخ ال spg_9 من قبل مكافحة المتفجرات في اللواء حفاظا على أرواح المدنيين”.



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