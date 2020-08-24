شاهد: درجال “يقتبس” دور المعماري.. رؤية هندسية “على الواقف” للشركة المنفذة لملعب كركوك الأولمبي

2020/08/24 | 13:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أمعن وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، طويلًا بشرح الرؤية الهندسية لآلية تنفيذ ملعب كركوك الاولمبي للشركة المنفذة للمشروع.

واظهر مقطع فيديو، درجال وهو يقدم “رؤيته الهندسية” لكيفية تنفيذ الملعب.

وقال درجال في تغرية رصدتها “يس عراق”: “استقبلنا الشركة المنفذة لملعب كركوك الأولمبي بحضور مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة وابدينا بعض التوجيهات والملاحظات بشأن التنفيذ”.

استقبلنا الشركة المنفذة لملعب كركوك الأولمبي بحضور مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة وابدينا بعض التوجيهات والملاحظات بشأن التنفيذ.



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— عدنان درجال – Adnan Darjal (@ADarjal) August 24, 2020

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