رئيس محكمة: المنافذ تحت السيطرة.. التدخلات في ‏عملها ليست خافية

2020/08/24 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أجرى مجلس القضاء الاعلى حواراً مع رئيس المحكمة الكمركية ‏للمنطقة الجنوبية القاضي واثق عبود عبد الكاظم بخصوص عمل المحكمة فيما يتعلق بالمنافذ، مبيناً بأنها تحت السيطرة ولكن التدخلات في عملها ليست خافية.





وفيما يلي نص الحوار:‏* ما هي طبيعة عمل المحكمة الكمركية؟

‏- بالنسبة لاختصاص المحكمة الكمركية فقد حددته المادة (٢٤٦) من قانون الكمارك رقم (٢٣) ‏لسنة ١٩٨٤ المعدل إذا نصت على اختصاصها بالفصل في جرائم التهريب والدعاوى التي ‏تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف ‏الأخرى، إضافة إلى النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا بالمادة ‌‏(240) من هذا القانون، وهنا لابد من الإشارة هنا إلى ان الجرائم المشمولة بأحكام قانون ‏مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة ٢٠٠٨ تدخل ضمن الاختصاص الوظيفي ‏للمحكمة الكمركية أيضا عملا بنص المادة ٢/أولا من القانون المذكور.‏

‏* من المعروف أن المشرع العراقي منح للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة الممنوحة ‏لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ومع شيوع إدخال البضائع هل ‏تجد من الضروري تعديل قانون الكمارك و التوسع في استحداث المحاكم الكمركية خصوصا ‏إن اختصاصات المحكمة الكمركية هي اختصاصات كثيرة ومتشعبة نجدها في أكثر من قانون؟

‏- بخصوص تعديل قانون الكمارك أجد من الضروري اجراء تعديلات على بعض نصوص ‏القانون كونها أصبحت تتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من ‏دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، حيث نجد مثلا ان المادة ٢٣٧ /ثانيا /أ من قانون ‏الكمارك أعطت صلاحية التوقيف لمدة ثلاثة ايام لمدير عام الكمارك أو من يخوله، فضلا عن ‏ذلك فإن المادة ٢٤٥ /ثانيا من القانون ذاته نصت على ان المحكمة الكمركية تتألف من ‏قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني وعضوية موظف من الهيئة العامة ‏الكمارك حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون، كذلك المادة (250) منه التي نصت ‏تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك من قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض ‏من الصنف الأول واحد المدراء العامين في وزارة المالية لذلك اصبح لزاما اجراء تعديل على ‏كافة نصوص القانون التي تتعارض مع الدستور.‏

فيما يتعلق باستحداث محاكم كمركية جديدة نعم اجد من الضروري ذلك نتيجة الزيادة ‏المضطردة في عدد الدعاوى حيث توجد حاليا اربع محاكم كمركية فقط في العراق الشمالية ‏والوسطى والغربية والجنوبية.‏

‏• ماهو عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة في عامي 2019 و 2020؟

‏-عدد الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية في عام ٢٠١٩ ولغاية ‏شهر حزيران من عام ٢٠٢٠ بلغ ٣٨٩ دعوى.‏

‏• حدثنا عن ديمومة عملكم في ظل جائحة كورونا؟

‏- خلال فترة الحظر الجزئي بسبب جائحة كورونا استمر عمل المحكمة مع الالتزام بمقررات ‏خلية الأزمة.‏

‏• في ظل جائحة كورونا هل تسربت الى العراق أدوية تتعلق بعلاج الجائحة وضع اليد عليها ‏واحيلت قضاياها عليكم اسوة بما حصل بالفترة التي سبقت الجائحة؟

‏- لم يتم نظر اي دعوى تتعلق بتهريب أدوية تخص وباء كورونا.‏

‏• عانى العراق في الفترة الماضية من مسألة تهريب النفط ومشتقاته هل احيلت عليكم قضايا ‏بالفترة الاخيرة بهذا الخصوص وكيف تم التعامل معها؟

‏- نظرت المحكمة الكمركية عشرات القضايا التي تخص تهريب النفط ومشتقاته ولا زالت وقد ‏صدرت العديد من الأحكام بحق مرتكبي تلك الجرائم.‏

‏• في ظل توافر الانتاج المحلي لاسيما الزراعي في هذا الموسم والذي يشكو الفلاح العراقي ‏خلاله من منافسة السلع الاجنبية المستوردة وتفوقها على المحصول الزراعي العراقي هل ‏بالامكان تشريع قوانين تتعلق باختصاصكم فيها يخص البضائع المستوردة الداخلة للعراق ‏دعماً للمنتوج المحلي؟

‏- فيما يتعلق بتشريع قوانين لحماية المنتج المحلي فنوضح بهذا الشأن ان الوزارات المختصة ‏كوزارة التجارة والزراعة تقوم بإصدار قائمة بشكل دوري بالمنتجات والمحاصيل الممنوع ‏دخولها للعراق لذلك فان ادخال بضائع مشمولة بالمنع يعتبر بحكم التهريب وهذا الذي نصت ‏علية المادة ١٩١/حادي عشر من قانون الكمارك النافذ وبالتالي يكون نظر الدعاوى الخاصة ‏بتهريب تلك المنتجات ضمن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية لذلك لانرى ضرورة ‏لتشريع قوانين أخرى.‏

‏• تسربت في الاعوام الاخيرة أحاديث تتعلق بمهمة وكيل الاخراج "المخلص الكمركي" في ‏المنافذ الحدودية وما وجه الى المختصين بهذه المهمة من بعض الاتهامات المتعلقة بأعمال ‏فساد وكيل الإخراج وكما هو متداول "المخلص الكمركي" له دور بالفساد في المنافذ ‏الحدودية باعتباره حلقة الوصل بين التاجر والموظفين المختصين في المنفذ".



فهل تعد ‏وجود تلك الحلقة مشكلة بالامكان تفاديها بقوانين وتشريعات أم ان وجوده يعد بحكم الأمر ‏الواقع كونه حاصلا على تخويل من وزارة المالية للقيام بهذه الوظيفة؟

‏- في ما يخص وكلاء الإخراج فكما هو معروف ان المادة (172) من قانون الكمارك رقم ٢٣ ‏لسنة ١٩٨٤ قد تطرقت إلى الأشخاص الذين يقبل منهم التصريح عن البضائع في الدائرة ‏الكمركية وإتمام الإجراءات الكمركية عليها ومن ضمن هؤلاء الأشخاص وكلاء الإخراج ‏الكمركي المرخصين وفق ما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة المذكورة لذلك فان وجود ‏وكلاء الإخراج هو بحكم القانون طالما كانوا مرخصين اما بغير ذلك فلا يقبل منهم التصريح ‏عن البضائع.‏‏* كيف تقيّم السيطرة الأمنية على المنافذ الكمركية في العراق، هل هي آمنة، أم أن بعض ‏المنافذ خارجة عن سيطرة الدولة، كما يشاع في الأحاديث؟ وما هي اقتراحاتكم للسيطرة ‏التامة على المنافذ؟

‏- لا يخفى على الجميع ان هنالك تدخلا من عدة جهات في عمل جميع المنافذ الحدودية فضلا ‏عن وجود شبهات فساد كبيرة تشوب عمل تلك المنافذ، الا انه وبقدر تعلق الأمر بالمنافذ ‏الجنوبية اجد مبالغة بخصوص وجود منافذ خارج سيطرة الدولة بشكل كامل لذلك فان الحل ‏الأمثل لمعالجة تلك الظاهرة هو تطبيق نظام (الاتمتة) اي تحويل عمليات إخراج البضائع ‏بصورة إلكترونية، بمعنى آخر يكون التصريح عن البضائع واكمال الإجراءات الكمركية ‏عليها سواء للاستيراد والتصدير بصورة إلكترونية.



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‏* هل هناك متهمون أجانب جرى إصدار أحكام بحقهم، وما هي أبرز جرائمهم؟‏

‏- عرضت على المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية العديد من القضايا التي تخص متهمين ‏اجانب وصدرت احكام بحقهم، وكانت البضائع من مختلف الأنواع بحيث شملت المواد ‏الغذائية والحيوانات والأدوية إضافة إلى المواد الإنشائية.‏

‏* ما هي أبرز السلع التي يتم تهريبها إلى العراق أو تهريبها خارجه خلافا للقانون؟‏

‏- بخصوص المواد التي يتم تهريبها تشمل مختلف الأنواع لكن غالبيتها أدوات احتياطية ومواد ‏غذائية .‏

‏* تتداول مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أحاديث كثيرة حول تهريب سعات ‏الانترنت، هل يقع هذا ضمن اختصاص محكمتكم؟

‏- بخصوص تهريب سعات الإنترنت يخرج عن الاختصاص الوظيفي للمحكمة الكمركية .‏

محمد المرسومي

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