التربية تُعلن عن بدء التسجيل لمرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

2020/08/24 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، عن البدء بتسجيل التلاميذ في مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021 .





وذكرت الوزارة في بيان على ضرورة "قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بإتباع التعليمات التي اوصت بها وزارة الصحة، حيث تنص تلك التعليمات على اجراء اللقاحات الطبية للتلاميذ المسجلين لأنها تكون ضمن توقيتات ثابتة، في حين الزمت ادارات المدارس بعدم اجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسمي، حيث ستقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلك الفحوصات حفاظاً على ابناءنا التلاميذ من انتشار مرض "كورونا".

وتمنت الوزارة لجميع التلاميذ الجُدد "الموفقية في انطلاق مسيرتهم المدرسية"، داعيةً لهم "الصحة والسلامة من جميع الامراض خلال عامهم الدراسي الجديد".

محمد المرسومي

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