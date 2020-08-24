الحلبوسي يحشد قيادات سنية لاستهداف “الخنجر” وتوقعات بانهيار تحالفيهما

2020/08/24 | 13:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خلافات كبيرة بين قيادات الكتل السياسية السنية بسبب توجه البعض منها لاقرار المحافظات لدائرتين انتخابيتين، مبينا ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يسعى لتحشيد القوى السياسية ضد رئيس المشروع العربي خميس الحنجر.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “الخلاف بين الخنجر والحلبوسي تطور بعد موافقة الاول على اقرار الدوائر الانتخابية الحالية سيما محافظة ديالى التي ستوزع الى ثلاث دوائر انتخابية وهو ما رفضه بشكل قاطع اتحاد القوى الذي يتزعمه الحلبوسي”.واضاف ان “الحلبوسي استعرض عضلاته خلال الساعات الماضية في مفاوضات مع قيادات سنية بارزها مثل اسامة النجيفي وصالح المطلك وسليم الجبوري من اجل تحشيد الاصوات النيابية الكافية لاسقاط مشروع الخنجر نيابيا”.واوضح المصدر، ان “انشقاق بعض النواب مثل ناهدة الديني وغيرهم من تحالف نواب المدن المحررة سيمهد لدخولهم بتحالف انتخابي يتزعمه الحلبوسي وبدعم خليجي لضرب المشروع التركي في العراق”.



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