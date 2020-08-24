2020/08/24 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#طارق_حجي أرجو نشر هذه السيرة الذاتية لي بدلاً من الحالية : طارق حجّي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديل فى سيرتي الذاتية - طارق حجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#طارق_حجي أرجو نشر هذه السيرة الذاتية لي بدلاً من الحالية : طارق حجّي.
مفكرٌ مصريٌّ يعتبره كثيرون على رأسِ ال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديل فى سيرتي الذاتية - طارق حجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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