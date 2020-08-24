ديالى.. “وصمة المجتمع” تدفع 50% من مصابي كورونا للصمت والعزل المنزلي

2020/08/24 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاثنين، عن سبب رئيسي ساهم في تفشي فيروس كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أن “وصمة المجتمع” تدفع 50% من مصابي كورونا للصمت والعزل المنزلي.وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “50% من مصابي فيروس كورونا لايراجعون المستشفيات الحكومية ولامراكز الحجر ويعتمدون على عيادات الاطباء الخاصة في تلقي العلاجات واعتماد اطر العزل المنزلي”.واضاف مهدي، ان “هولاء لايعلنون اصاباتهم خشية الوصمة المجتمعية ما يعني احتمالية انتقال الاصابات الى عوائلم واقاربهم واردة جدا ونعقتد بانه هكذا افعال هي من ساهمت بشكل وباخر في زيادة معدلات الاصابات بفيروس كورونا في الاسابيع الماضية”.وأشار إلى أن “الفيروس ليس وصمة وهذا امر خاطى بل ه كغيره من الامراض الوبائية المعروفة يصاب به الكثيرين وه ليس محصور في العراق بل انتشر في اغلب دول العالم”.وسجلت ديالى في الاسابيع الماضية تسجيل معدلات عالية للاصابات بفيروس كورونا تجاوزت حاجز ال100 اصابة يوميا.انتهى/25

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