وزير النفط: 2025 سيكون عام توفير فرص العمل والطاقة والانتهاء من مرحلة استيراد الغاز

2020/08/24 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

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وزير النفط احسان عبد الجبار

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، ان العراق يستطيع حاليا إنتاج 5 ملايين برميل يوميا من النفط الخام ويمكن أن تصل إلى الكمية 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025.

وقال عبد الجبار، في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس الأحد، 23 آب 2020، "نخطط لإنتاج مليون برميل يوميا من محافظة ذي قار، وفي عام 2030 ستكون هناك طاقة بديلة تقلل الطلب على النفط"، متوقعا الاستغناء عن استيراد البنزين والاعتماد على المنتج المحلي نهاية عام 2023، فيما كشف عن التوجه لإيقاف حرق الغاز في الحقول النفطية خلال عام 2025.

وتابع ان "زيارة الوفد الحكومي الى واشنطن من الناحية الاقتصادية كانت جيدة جدا، حيث جرى النقاش مع بعض الشركات الأميركية للاستثمار في مجال النفط والغاز ".

وأوضح، أن "هنالك توجها للجوء الى الطاقة البديلة بعد عام 2030، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة"، لافتا الى أن "العالم سيلجأ الى مصادر الطاقة البديلة مما سيقل الطلب على النفط والغاز خلال عام 2030".

وبشأن جولات التراخيص، أشار عبد الجبار الى أن "عقود التراخيص فيها إيجابيات وسلبيات"، مبينا أنها "حافظت على موقع العراق كثاني أكبر منتج في أوبك".

وبين الوزير أن "تعاقد العراق مع شركة شيفرون الأميركية سيجعل العراق في مقدمة الدول بالطاقة"، لافتا الى أن "محافظة ذي قار تنتج حاليا نحو 200 ألف برميل يوميا ونخطط لزيادته الى نحو مليون برميل يوميا لاسيما بعد إبرام العقود الجديدة".

وأكد، أنه "سيتم تأهيل الشباب العاطلين في ذي قار خلال السنوات الثلاث المقبلة وتدريبهم، لكي يصبحوا مؤهلين للعمل في مشاريع المحافظة خلال عام 2025".

أما بالنسبة لاستثمار الغاز أشار وزير النفط الى أن "80 % من مشاريع الغاز في طريقها الى الإنجاز ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة البصرة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال استثمار الغاز"، مؤكدا أنه "خلال عام 2025 سوف لن نشهد حرقا للغاز في الحقول النفطية ونستغني عن استيراد الغاز من الخارج".

ر.إ

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