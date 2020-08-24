تأكيد إصابة وزير عراقي بفيروس كورونا

2020/08/24 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

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وزير الاتصالات العراقي

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الاثنين، إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب احمد الشيباني، بفيروس كورونا، وذلك خلال فحص أجري له على هامش زيارة رسمية له إلى الأردن.

ونقلت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية عن العضايلة قوله اليوم، 24 آب 2020، إن نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد لوزير الاقتصاد الرقمي الأردني، مثنى غرايبة ظهرت"سلبية"، فيما كانت نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني، والتي أجريت له في الأردن "إيجابية"، مما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية لصحة ضيف الأردن خلال وجوده ضمن زيارة عمل رسمية.

وأضاف العضايلة، ان الوزير الأردني لم يحصل بينه وبين نظيره العراقي أركان الشيباني أي مخالطة قد تسبب الإصابة بالفيروس.

وأكد ، أن "الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة، أو العودة للعراق".

وكان وزير الاتصالات العراقي قد وصل للأردن الجمعة الماضي، في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية، وقد استقبله في المطار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى غرايبة، ملتزما بإجراءات التباعد والوقاية.

ر.إ

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