التربية تُعلن بدء التسجيل لمرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

2020/08/24 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، البدء بتسجيل التلاميذ في مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ضرورة قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بإتباع التعليمات التي اوصت بها وزارة الصحة".

واوضح البيان ان "التعليمات تنص على اجراء اللقاحات الطبية للتلاميذ المسجلين، لأنها تكون ضمن توقيتات ثابتة، في حين الزمت ادارات المدارس بعدم اجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسمي، وستقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلك الفحوصات حفاظاً على ابناءنا التلاميذ من انتشار مرض "كورونا".

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