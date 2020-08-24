2020/08/24 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة النقل، الاثنين،تشكل غرفة عمليات نقل زائري العاشر من محرم الى كربلاء.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، ان الوكيل الإداري لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي ترأس غرفةهناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل غرفة عمليات نقل زائري العاشر من محرم الى كربلاء المركز الخبري الوطني.

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