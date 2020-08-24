يونس محمود وجهاً لوجه أمام سردار ازمون بمسابقة الهدف الأجمل بكأس آسيا

2020/08/24 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل السباق لتحديد أجمل هدف في تاريخ كأس آسيا مرحلة جديدة، من خلال المنافسة المثيرة في دور الـ16، حيث أوقعت المنافسة التي وضعها موقع الاتحاد الاسيوي، اسطورة لكرة العراقية يونس محمود أمام مهاجم منتخب إيران سردار ازمون.

وكانت منافسات دور الـ32 شهدت إثارة كبيرة، بعدما شارك عشرات الآلاف من عشاق كرة القدم الآسيوية في التصويت لتحديد الأهداف المتأهلة إلى دور الـ16.وقد شهدت كأس آسيا على امتداد تاريخها، العديد من اللحظات التي لا تنسى، والذكريات المميزة، والأهداف الرائعة.

وستكون الجماهير هي الحكم في هذه البطولة، من خلال اختيارها الهدف الأجمل في كل جولة قبل الوصول إلى الدور النهائي لتحديد أجمل هدف في تاريخ كأس آسيا.وتضم قائمة الأهداف التي تأهلت إلى دور الـ16 خمسة لاعبين من منطقة غرب آسيا، وهم: المعز علي (قطر)، يوسف الرواشدة (الأردن)، يونس محمود (العراق)، عباس شحرور (لبنان) وإسماعيل عبداللطيف (البحرين).وكتب موقع الاتحاد الاسيوي عن "السفاح" قائلاً: " في واحدة من أعظم اللحظات بتاريخ منتخب العراق خلال نهائيات كأس آسيا، حسم منتخب العراق لقب نسخة عام 2007 عندما تغلب على السعودية في المباراة النهائية على ستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 71 عندما نفذ لاعب الوسط هوار ملا محمد ركية ركنية ارتقى لها يونس محمود على القائم البعيد وحولها في شباك الحارس ياسر المسيلم".





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