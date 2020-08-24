2020/08/24 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن خطوط أنابيب نقل الغاز المدشنة اليوم الاثنين، ستسهل عملية بيع الغاز التصديري للعراق.واوضح زنكنة في مراسم تدشين خطوط أنابيب نقل الغاز بالشبكة العامة للبلاد، أن مشاريع نقل الغاز في إطار الخطين الرئيسيين السادس والتاسع في الشبكة تم انجازها عبر توظيف استثمارات بقيمة 3.1 مليار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ایران : خطوط الانابيب المدشنة تسهل بيع الغاز للعراق المركز الخبري الوطني.

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