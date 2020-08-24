2020/08/24 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت الشرطة في ولاية ويسكونسن الأميركية الغاز المسيل للدموع، في وقت مبكر من صباح الاثنين، لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت بعد نشر مقطع فيديو لعناصر أمن وهم يطلقون النار على رجل أسود من الخلف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يسبب احتجاجات في ويسكونس.. الشرطة تطلق النار على رجل أسود ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يسبب احتجاجات في ويسكونس.. الشرطة تطلق النار على رجل أسود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).