جريمة ’مروّعة’ في ميسان.. قتل ثلاثة أشخاص بسبب نزاع عشائري (صورة)

2020/08/24 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قتل ثلاثة أشخاص، الاثنين، في محافظة ميسان، إثر خلافات عشائرية.



وذكر مصدر أمني لـ"ناس" أن "ثلاثة أشخاص، قُتلوا في محافظة ميسان على خلفية نزاع عشائري مع عشيرة أخرى".

وأضاف أن "الحادث وقع قرب محكمة استئناف ميسان والمجمع الحكومي، باستخدام إطلاقات نارية".

وأضاف، أن "من بين القتلى الرادود الحسيني نور الكناني وشقيقه".

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