اعادة فتح طريق استراتيجي قطعه متظاهرين في ديالى

2020/08/24 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن اعادة فتح طريق استراتيجي قطعه متظاهرون شمال شرق المحافظة.

وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة (40كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” طريق بعقوبة- خانقين المار بقضاء المقدادية اعيد فتحه من جديد امام مرور المركبات بعد قطعه من قبل متظاهرين يطالبون بتحسين واقع الخدمات في مناطقهم”.

واضاف التميمي،ان “جميع مطالب المتظاهرين تم رفعها بكتاب رسمي الى حكومة ديالى المحلية للنظر بها مؤكدا حرصه على الاستجابة للمطاليب المشروعة والسعي الى تحقيقها”.

وكانت العشرات من اهالي قرى واحياء شرق المقدادية قطعوا طريق بعقوبة- خانقين احتجاجا على سوء الخدمات الأساسية.



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