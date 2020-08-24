مفوضية الانتخابات تستعين بشركات عالمية لفحص أجهزة اقتراع الانتخابات المبكرة

2020/08/24 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها طالبت لجنة مختصة بتزويدها بقائمة اسماء الشركات العالمية ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا لفحص أجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها.وقالت المفوضية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "مجلس المفوضين عمل على تشكيل لجنة لاختيار شركة فاحصة لأجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة والتحقق منها"، مبينة ان "اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثل عن فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، وستقوم بتقديم قائمة باسماء الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بمجال التكنولوجيا ولديها أعمال مماثلة في فحص أجهزة الاقتراع".وتابعت انه "تم التوجيه بتشكيل وحدة انتخابات الخارج لتقديم خطة عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج بايومترياً وتوزيع بطاقة الناخب لهم"، موضحة ان "مجلس المفوضين تباحث مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية (UNAMI) آلية تفعيل دور موظفي المفوضية في بناء القدرات والامكانيات والمهارات في الجوانب الادارية والاعلامية والعملياتية الفنية باستخدام التقنيات الحديثة".



واكدت المفوضية ان "المجلس يعمل على بحث ومناقشة الخطط الأمنية مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتأمين مراكز التسجيل وحمايتها وحركة الفرق الجوالة ومراكز الاقتراع والفرز والعد، فضلاً عن تأمين الحماية للمخازن الانتخابية ونقل المواد اللوجستية كونها مهمة وطنية حمايةً لصوت الناخب العراقي"./انتهى10

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