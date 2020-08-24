التربية تعلن بدء التسجيل في الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

2020/08/24 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التربية، عن البدء بتسجيل التلاميذ في مرحلة الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021.وشددت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ، على ضرورة قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات باتباع التعليمات التي اوصت بها وزارة الصحة، باجراء اللقاحات الطبية للتلاميذ المسجلين لانها تكون ضمن توقيتات ثابتة، في حين الزمت ادارات المدارس بعدم اجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسمي"، مشيرة الى ان "وزارة الصحة ستقوم بارسال فرق طبية الى المدارس لاجراء تلك الفحوصات حفاظاً على التلاميذ من انتشار مرض كورونا"./انتهى10

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