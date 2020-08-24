نائب عن كركوك: لن نكون مكتوفي الايدي امام تصرفات لكاظمي بإعادة البيشمركة

2020/08/24 | 14:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتبر النائب عن المكون العربي في كركوك خالد المفرجي، الاثنين، اتفاق الحكومة على اعادة قوات البيشمركة لكركوك مخالفة دستورية لا يمكن السكوت عنها، مبينا انه لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي امام ضياع دماء الشهداء وحقوق المكونات بعد عمليات فرض الامن .وقال المفرجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قيادة عمليات كركوك تسلمت مذكرة احتجاج من قبل المكونين العربي والتركماني امس بعد اتفاق بين بغداد واربيل لعودة البيشمركة لكركوك”.واضاف ان “الاتفاق لا يمكن السكوت عنه او يجعلنا مكتوفي الايدي امام ضياع حقوق الشهداء من القوات الامنية وفرض سيطرتها منذ عام 2017 ولغاية الان”.وأوضح المفرجي، ان “الكاظمي مطالب بتبرير ما جرى وعليه الكف عن الاتفاق بين بغداد واربيل على حساب كركوك كون المحافظة تشهد استقرارا منيا غير مسبوق بعد فرض الامن ولن نحتاج الى البيشمركة لاستقرار الامن وهي خطوة غير دستورية وسيتم محاسبة أي مخالف لها وفقا للقانون”.



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