صحيفة أميركية: واشنطن تضغط على بغداد بشأن الربط الخليجي

2020/08/24 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

أفاد تقرير لصحيفة ايبوك تايمز الامريكية، الاثنين، بأن ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول تقديم الدعم لعلاقات العراق مع دول الخليج من خلال استغلال حاجة البلاد للطاقة الكهربائية ولذا فهي تسعى الى ربطه بشبكة الكهرباء الخليجية من اجل تغيير توجهات البلاد السياسية بعيدا عن ايران وقريبا من المحور الامريكي في المنطقة.

وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” الولايات المتحدة لا تحاول بهذه الطريقة زعزعة ما اطلق عليه التقرير تسمية ” النفوذ الايراني ” من خلال تلبية احتياجاته من الطاقة فحسب ، بل ايضا تقريب العراق من الناحية الجيوسياسية من المحور الخليجي بحسب الخبراء .

وقالت الباحثة في العلوم السياسية بجامعة إيكس مرسيليا إسراء سيريم إن ” إدارة ترامب تعتقد أن العراق يجب أن يقلل اعتماده في مجال الطاقة على إيران ، ولهذا السبب ، يدفع العراق دول مجلس التعاون الخليجي تجاه بعضها البعض”.

واضافت أنه “في الآونة الأخيرة دعمت الولايات المتحدة بالكامل خطة لربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية وتوسطت بين بغداد وست دول خليجية ، هي السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات ، للتوصل إلى اتفاق ، حيث استنزفت خزائن الدولة العراقية بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والوباء ، مما ترك القليل للاستثمار للحفاظ على البنية التحتية الكهربائية القديمة في البلاد”.

و قال الزميل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط يزيد صايغ إن ” الولايات المتحدة تستخدم قضيتين لجذب العراق إلى علاقة جيوسياسية أوثق، حيث أن إن دمج العراق في شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي هو وسيلة لتعزيز إعادة التوجيه الاستراتيجي ، كما أن ترك الشبكة في وقت لاحق سيكون مكلفًا”.

من جانبه اوضح الزميل الزائر في مركز بروكنجز رانج علاء الدين إن ” ما يمكن للولايات المتحدة ويجب أن تبتكره هو مجموعة من المبادئ التوجيهية ، وإطار عمل لصياغة ما يمكن أن يكون فعليًا محورًا أمريكيًا – خليجيًا في بغداد وتحالفًا سياسيًا مع دول مجلس التعاون الخليجي في بغداد”، مؤكدا أن “ممارسة الضغط والعقوبات على إيران تكمن في قاع المشروع الأمريكي لربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية”.



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