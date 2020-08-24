2020/08/24 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظو بغداد والفرات الاوسط يجتمعون في كربلاء بشأن زيارة عاشوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/24 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظو بغداد والفرات الاوسط يجتمعون في كربلاء بشأن زيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظو بغداد والفرات الاوسط يجتمعون في كربلاء بشأن زيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).