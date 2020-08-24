مغردون عراقيون يتهمون أمريكا بزرع الفتن

2020/08/24 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - نبض السوشيال

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