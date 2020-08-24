2020/08/24 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/المركز الخبري الوطني- اعتقلت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عنصرا بتنظيم داعش الإرهابي جنوب غربي كركوك.وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: أن قوة الامامين واستخبارات اللواء 16 بالحشد والشرطة الاتحادية نفذت، في وقت متأخر من ليلة امس ، عملية دهم في قرية قرة تبة بناحية يايجي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية يطيحان بداعشي جنوب غربي كركوك المركز الخبري الوطني.

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