التربية تعلن بدء تسجيل التلاميذ لمرحلة الأول الابتدائي

2020/08/24 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، البدء بتسجيل التلاميذ في مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021 .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (24 آب 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات إتباع التعليمات التي اوصت بها وزارة الصحة، حيث تنص تلك التعليمات على اجراء اللقاحات الطبية للتلاميذ المسجلين لأنها تكون ضمن توقيتات ثابتة.

والزمت الوزارة إدارات المدارس بعدم اجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسمي ، حيث ستقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلك الفحوصات حفاظا على التلاميذ من انتشار مرض كورونا.

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