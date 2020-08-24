القتلة المجرمين عملة ذات وجهين: فلا تقل أنى وطني فتقتل! - مصطفى محمد غريب

2020/08/24 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب التاريخ عاد ليعيد جريمة لا تقل عن جرائم الاغتيالات في الموصل بعد فشل مؤامرة الشواف لضرب ثورة 14 تموز 1958 الفتية، الفرق بين هذه وتلك، الأولى: قامت بها القوى القومية العربية المتطرفة وعلى راسها حزب البعث العراقي بالتحالف مع قوى الردة من رجعيين واقطاعيين واذناب الاستعمار والعهد الملكي الثانية: تقوم بها مافيا وميليشيات طائفية مسلحة مدعومة من دولة مجاورة ترفع راية التضامن مع الشعب العراقي زور ......





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