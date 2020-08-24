إضراب رمزي عن الطعام اليوم - حسن أحراث

2020/08/24 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث يخوض مجموعة من المناضلات والمناضلين بالمقر المركزي بالرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إضرابا رمزيا عن الطعام لمدة 24 ساعة، ابتداء من السادسة يوم الأحد الى السادسة يوم الاثنين 24 غشت 2020:- تضامنا مع الحركة النضالية للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم؛- من أجل الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة؛- من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.وتكمن أهمية هذه المبادرة النضالية وفي هذا الو ......





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