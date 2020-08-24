2020/08/24 | 14:26 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 24 أغسطس 2020 | 02:15 مساءً | عدد القراءات : 14

مطالبة برلمانية باستقلالية هيئة التقاعد الوطنية

طالبت لجنة المراقبة البرلمانية، الاثنين، باستقلالية هيئة التقاعد الوطنية.

وقال عضو اللجنة، كاظم فنجان الحمامي، في بيان: "نطالب باستقلالية هيئة التقاعد الوطنية العامة المقيدة الآن بقيود وزارة المالية".

وأضاف، أن "استقلاليتها باتت من الضرورات التي فرضتها حاجة المتقاعدين للارتباط بمكتب رئيس الوزراء اسوة بالهيئات العراقية الاخرى، لكي تتحرر من متلازمات الروتين والإجراءات البطيئة".

وأشار الحمامي، إلى أن "الزخم الهائل الذي تنوء تحت وطأته الهيئة والذي يستدعي تغيير مساراتها الخدمية وهيكلها التنظيمي وتوسيع صلاحياتها وعلاقاتها الوظيفية حتى تكون قادر على اتخاذ القرارات الفورية لمواجهة التحديات الكبيرة، وحتى تستطيع النهوض بالمهمات المنوطة بها على الوجه الأكمل".

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