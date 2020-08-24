2020/08/24 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..





أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاثنين، عن تبني وزارة الدفاع عملية نصب جسر عائم في مناطق شرقي مدينة الرمادي .

وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وافق على نصب جسر عائم مؤقت على نهر الفرات يربط جزيرة قضاء جزيرة الخالدية بمركز القضاء شرقي مدينة الرمادي، من قبل قيادة عمليات الانبار لحين الانتهاء من اعمال تأهيل جسر الصديقية المتضررة جراء قيام ارهابي داعش بتفجيره ابان سيطرتهم على مناطق مختلفة من مدن الانبار”.





واضاف ان” طول الجسر يبلغ 120 متر وان عملية نصب الجسر في هذا المكان سوف يساهم في تنقل سكان تلك المناطق بسهولة ودون معاناة الى مناطق مختلفة شرقي الرمادي”.

وأشار الدليمي إلى أن “نصب الجسر العائم من قبل القوات الامنية يأتي ضمن خطة القيادات الامنية دعم جهود عودة الامن والاستقرار الى كافة مدن المحافظة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تتبنى نصب جسر عائم على نهر الفرات في مناطق شرقي الرمادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تتبنى نصب جسر عائم على نهر الفرات في مناطق شرقي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).