خبير امني لـ(واخ): تسريب وثيقة سرية امر خطير وفحواها اخطر وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الصارمة

2020/08/24 | 14:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد الخبير الأمني سرمد البياتي اليوم الاثنين ، ان” تسريب وثائق سرية مهمة من الأجهزة الأمنية امر خطير وخرق للمنظومة الأمنية ، مشددا على ضرورة ان تتخذ الحكومة الإجراءات الصارمة لمنع أي تشكيل مسلح لحماية المتظاهرين كما يدعون “.

وقال البياتي في تصريح لـ“خبر برس” ، ان صحت الوثيقة نؤكد دائما على عدم السماح بإظهار هكذا وثائق وهو خرق كبير للأجهزة الأمنية التي ربما تسبب الكثير من الإشكالات ، مشددا على ضرورة ان” تتخذ الحكومة الإجراءات الصارمة والواضحة ، موضحا ان حماية المتظاهرين واجب الحكومة وعليها القاء القبض على قتلتهم والاعلان عن القتلة دون خوف او تردد “.

واكد ” لدينا قوات امنية كبيرة جدا وبعدة صنوف يجب ان لا تتخوف من بعض العصابات ، مشيرا الى ان” مطالب المتظاهرين حقيقية لذلك ان كان هناك دوافع خارجية او داخلية لاثارة الفوضى يجب ان لا تسمح بها الحكومة “.

ولفت الى ان” هناك بعض التغريدات صدرت في الآونة الأخيرة بعد مقتل قسم من المتظاهرين حملوا مثل هكذا أفكار وهي خطرة جدا”.

وحصلت وكالة “خبر برس” على وثيقة مسربة من وزارة الداخلية موجهة الى القيادات الأمنية في محافظة البصرة تكشف عن تشكيل مسلح تحت مسمى (كتائب حماية الثوار ) لحماية المتظاهرين والناشطين وكل شخص له علاقة بالتظاهرات في المحافظات الجنوبية “.

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