صحة الانبار تتلف 28 طن من المخللات المستوردة منتهية الصلاحية

2020/08/24 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / الانبار..

اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي ، الاثنين ، عن اتلاف اكثر من 28 طن من المخلات (الطرشي) المستورد مخالف للشروط الصحية في قضاءي الرمادي والخالدية .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” شعبة الرقابة الصحية قسم الصحة العامة وبالتنسيق مع قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية نفذت حملة تفتيش شملت عدد من الاسواق المحلية والمحال التجارية والمخازن في اسواق قضاءي الرمادي ، واسفرت الحملة عن اتلاف اكثر من 28 طن من المخللات (الطرشي) المستورة منتهية الصلاحية “.واضاف ان” الجهات المعنية قامت باغلاق المحالات المخالفة مع فرض غرامة مالية واحالتهم الى القضاء ، مبينا ان” اتلاف المواد المضبوطة تم وفق محاضر اتلاف اصولية وبحضور اصحاب العلاقة”.

وبين ان” الحملة تهدف الى متابعة كافة المحال التجارية والاسواق المحلية ومدى التزامها بالشروط الصحية واحالت كل من يخالف الشروط الصحية وقرارات خلية الازمة الى القضاء “.



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