وصول تعزيزات عسكرية بالتزامن مع تشكيل غرفة عمليات خاصة للتحقيق في الاغتيالات

2020/08/24 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول أمني رفيع في البصرة، عن وصول تعزيزات عسكرية إلى المحافظة فضلا عن انتشار أمني كثيف لعناصر الشرطة للبدء بتطبيق الخطة التي وجه بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي التفاصيل، أكد المسؤول أن الخطة الأمنية ستركز على العمل الاستخباري لكشف الجهات المسؤولة عن جرائم الاغتيال تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة الحصول على نتائج ملموسة تتعلق بمنفذي العمليات خلال اثنين وسبعين ساعة.

المسؤول أكد أيضا، أن القيادات الأمنية العليا شكلت غرفة عمليات خاصة تتولى مهمتي التحقيق لكشف الجهات التي تقف وراء الاغتيالات، ووضع الخطط لبسط الأمن.

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