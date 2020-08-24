الداخلية: القبض على 3 متهمين وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة في البصرة

2020/08/24 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما أعتدة مختلفة في منطقة الشنانة بمحافظة البصرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز مركز شرطة النشوة تمكنت ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة، من إلقاء القبض على المتهمين، وضبط سبعمئة اطلاقة سلاح بي كي سي، وأربعة اشرطة عتاد من النوع ذاته، وألف اطلاقة سلاح ام ****تين، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي البصرة أيضا تمكنت مفارز سيطرة الفيحاء، التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، من إلقاء القبض خلال عملية تدقيق أسماء المطلوبين، على متهم مطلوب للقضاء لارتكابه جريمة قتل، وإحالته لجهة الطلب.

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