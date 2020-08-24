وكالة الاستخبارات: القبض على 5 إرهابيين وتدمير وكرين لعصابات داعش في نينوى

2020/08/24 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على خمسة مطلوبين في محافظة نينوى، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الوكالة في بيان، ان مفارز الاستخبارات في نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات، تمكنت من القبض على الإرهابيين الذين عملوا فيما يسمى المعسكرات العامة، وكتيبة الإسناد، تحت كنى وأسماء مختلفة، فيما أشار البيان الى ضبط وكرين بدلالة المتهمين، تابعين للعصابات الارهابية في جزيرة البعاج، وتدميرهما من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض.

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