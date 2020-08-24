2020/08/24 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: 30 ألف عنصر أمني سيشاركون بتأمين زيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: 30 ألف عنصر أمني سيشاركون بتأمين زيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).