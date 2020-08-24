2020/08/24 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر طبي في محافظة بابل، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “دائرة صحة محافظة بابل، سجلت 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.

وأضاف ان “صحة المحافظة سجلت 138 حالة شفاء و9 حالات وفاة”.

وأوضح أن “عدد الحالات المصابة المؤكدة الكلي بلغ 9788 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي 7810”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة بابل تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة بابل تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).