بالصور.. مكتب الإمام السيستاني في لبنان: بدء المرحلة الثانية لمساعدة منطقة تضررت بشدة من انفجار المرفأ

2020/08/24 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} جال وفد من مكتب المرجع الديني الأعلى الإمام السيد علي السيستاني في لبنان على منطقة (الكرنتينا) بالقرب من مرفأ بيروت، وعاين الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المباني السكنية.وصرح مصدر مسؤول في قسم الخدمات الاجتماعية في مكتب المرجع الأعلى “ان المرحلة الثانية التي بدأت اليوم (الاثنين) ستشمل تقديم المساعدات عبر جمعية آل البيت (ع) الخيرية للأهالي المتضررين في منطقة (الكرنتينا)، والتي أصيبت بشكل مباشر ورئيسي بالانفجار، ويسكنها عدد كبير من العوائل الكريمة، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ لبنان وأهله”.وجاء ذلك بعد الانتهاء من تقديم المساعدات للأهالي المتضررين في منطقة الخندق الغميق في بيروت جراء الانفجار الذي عصف بمرفئها والتي استمرت على مدى اسبوع كامل.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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