ألمانيا: تسميم المعارض الروسي نافالني

2020/08/24 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن من "المرجح جدا" أن يكون المعارض الروسي، أليكسي نافالني، (44 عاما)، الراقد في غيبوبة في مستشفى في برلين، ضحية تسميم.

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