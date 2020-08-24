2020/08/24 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | هيئة النزاهة: استقدام وزير الكهرباء السابق ومدير عام في الوزارة بعد منع سفرهما

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