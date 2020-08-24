مكتب المرجع السيستاني في لبنان يبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية لتقديم المساعدات للأهالي المتضررين في بيروت

2020/08/24 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ أعلن قسم الخدمات الاجتماعية في مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني عن المباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من تقديم المساعدات للأهالي المتضررين في العاصمة بيروت .وأشار مسؤول القسم في تصريح صحفي "ان المرحلة الثانية التي بدأت اليوم (الاثنين) ستشمل تقديم المساعدات عبر جمعية آل البيت (ع) الخيرية للأهالي المتضررين في منطقة (الكرنتينا)، والتي أصيبت بشكل مباشر ورئيس بالانفجار، ويسكنها عدد كبير من العوائل الكريمة، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ لبنان وأهله”.وأشار مسؤول القسم الى ان المرحلة الأولى شهدت توزيع المساعدات في العاصمة بيروت واستمرت على مدى اسبوع كامل ، حيث بادر وفد من مكتب المرجع الديني الأعلى في لبنان بتفقد منطقة (الكرنتينا) بالقرب من مرفأ بيروت، وعاين الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المباني السكنية./انتهى

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