صحة البصرة تباشر بأخذ المسحات ومتابعة المرضى المحجورين منزليآ في مناطق قضاء الفاو جنوبي المحافظة

2020/08/24 | 14:44 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / باشرت دائرة صحة البصرة باخذ المسحات ومتابعة المرضى المحجورين منزليآ في مناطق قضاء الفاو و المعامر جنوبي المحافظة .وذكرت الدائرة بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " نفذت فرق الاستجابة السريعة في مركزي الفاو الجنوبي والشمالي بالتعاون مع مستشفى الفاو العام حملات للتحري الفعال لاخذ مسحات PRC عن طريق الانف والفحص السريع Rapid Test عن طريق الدم و الفحص السريري قياس درجة الحرارة و قياس نسبة الاوكسجين في الدم، وتوجيه أصحاب المحال بارتداء الكمامات والكفوف .



واضاف " تم التأكيد على تكثيف الحملات التوعوية التثقيفية والتأكيد على ارتداء الكمامات والكفوف اثناء العمل ونشر الوعي الصحي للوقاية من الامراض المعدية والانتقالية وخصوصا مرض فيروس كورونا./انتهى

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