الإجراءات البيروقراطية “تقتل” المشاريع.. للحصول على فرصة استثمارية واحدة تحتاج لأكثر من 70 توقيعًا!

2020/08/24 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وسط الازمات الاقتصادية التي يعيشها العراق، تقف عملية تعقيد الاجراءات بوجه المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص، حائلًا دون تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل، فيما كشف وزير التخطيط خالد بتال، جانبًا من حقيقة مايتطلبه افتتاح مشروع استثماري.

وقال بتال في محاضرة القاها في مركز الرافدين للحوار في النجف، بحضور عدد من الاكاديميين المختصين واساتذة الجامعات ان “العلاقة بين وزارتي التخطيط والمالية، تكاملية قائمة على التنسيق والمداولة”.

و في ما يخص الاستثمار، بين ان “هناك عوارض بيروقراطية واجراءات روتينية معقدة تصل الى71 توقيعا للحصول على فرصة استثمارية واحدة”.

واضاف البتال:” ان هناك تخبطا واضحا في منح الاجازات لاكمال الدراسات العليا خارج العراق، اذ ان لبعضها تأثيرا على الجودة بوصفها كمية وليست نوعية”.

وعن التعداد السكاني ذكر انه سيؤجل الى العام المقبل بسبب مالي وتقني ، وسيتم من خلال اجهزة اليكترونية ، بحدود 150 ألف جهاز، وتحتاج لتدريب كوادر مختصة .

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