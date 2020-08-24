2020/08/24 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- كشفت الأردن، اليوم الاثنين، إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا، وذلك خلال تأديته زيارة رسمية للمملكة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة في تصريح له، اليوم، إن “نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة وزير الاتصالات العراقي بكورونا والاردن تخيره بين العلاج او العودة الى بغداد المركز الخبري الوطني.

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