بوادر العام الدراسي المقبل.. البدء بتسجيل تلاميذ الأول الابتدائي في مدارس العراق

2020/08/24 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، البدء بتسجيل التلاميذ في مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021.

وأكدت الوزارة في بيان على “ضرورة قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بإتباع التعليمات التي اوصت بها وزارة الصحة”.

واوضح البيان ان “التعليمات تنص على اجراء اللقاحات الطبية للتلاميذ المسجلين، لأنها تكون ضمن توقيتات ثابتة، في حين الزمت ادارات المدارس بعدم اجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسمي، وستقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلك الفحوصات حفاظاً على ابناءنا التلاميذ من انتشار مرض “كورونا”.

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