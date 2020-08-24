خبير يحذر من أرتفاع عمليات الاغتيال في العراق مع قرب الانتخابات الأمريكية

2020/08/24 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة / كشف الخبير الامني سعود السعدون، عن توقعات بأرتفاع عمليات الاغتيال في العراق مع قرب الانتخابات الأمريكية، فيما لفت إلى، وجود اجندات خارجية تسعى لن يكون العراق “غير مستقر امنياً”.وقال سعدون في حديث لوكالة النبأ الاخبارية وتابعته (المستقلة)، اليوم الاثنين، إن “تصاعد الهجمات المزدوجة والبنيويه في الواقع العراقي هي نتاج لأطار […]

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