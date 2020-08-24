2020/08/24 | 14:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. 458 إصابة و297 حالة شفاء و27 وفاة في 24 ساعة بكوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. 458 إصابة و297 حالة شفاء و27 وفاة في 24 ساعة بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).