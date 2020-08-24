اللواء رسول يكشف عن تغييرات جديدة بالمناصب الأمنية في البصرة

2020/08/24 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن قرارات ستصدر في القريب العاجل تتعلق بتغييرات في المناصب الأمنية بالبصرة.

وتأتي هذه التغييرات على خلفية الانهيار الأمني بعد سلسلة اغتيالات طالت عددا من الناشطين البارزين، حيث بدأت بإقالة قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح وبعض القادة الأمنيين.

وفيما يتعلق بمنفذي عمليات القتل، أكد اللواء رسول التوصل إلى خيوط مهمة تتعلق بالجناة الذين نفذوا جرائم الاغتيالات الأخيرة بحق الناشطين في البصرة.

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