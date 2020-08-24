الدفاع النيابية تتهم جهات سياسية بالعمل على إضعاف المؤسسة الأمنية

2020/08/24 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية جهات سياسية بإتباع نهج عدائي يعمل على إضعاف المؤسسة الأمنية وقياداتها العسكرية.

عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي أكد في تصريح أن التدخلات السياسية للأحزاب في الشأن الأمني، من الأخطاء الكبيرة، سيما عند ممارسة الضغوط من أجل تغيير القيادات الأمنية، مضيفا أن هدف الأحزاب من هذه الممارسات هو دعم الفصائل المسلحة التابعة لها.

وشدد العزاوي على ضرورة الانتباه للوضع الأمني للبلاد وعدم التدخل بعمل القيادات الأمنية أو ممارسة الضغوط السياسية لتحقيق أهداف لا تصب بمصلحة العراقيين.

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