2020/08/24 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصل وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الاثنين، على رأس وفد رسمي إلى العاصمة البريطانية لندن، بحضور السفير العراقي في لندن جعفر الصدر.

وقال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هاكي في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق” إنه “يسرني ان أرحب بزيارة معالي وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة المتحدة وأتطلع إلى زيارة مثمرة”.

وأظهرت الصور التي أرفقها هاكي مع التغريدة، عقد اجتماع عراقي بريطاني بحضور شخصيات من الجانبين من بينهم السفير العراقي لدى لندن جعفر الصدر.

يسرني ان ارحب بزيارة معالي وزير المالية العراقي @AliH_Allawi الى المملكة المتحدة.



و أتطلع الى زيارة مثمرة.



pic.twitter.com/lDbl7yuyJq

— Stephen Hickey (@sblhickey) August 24, 2020

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور الصدر.. وزير المالية يصل إلى لندن ويعقد اجتماعا مع مسؤولين بريطانيين (صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور الصدر.. وزير المالية يصل إلى لندن ويعقد اجتماعا مع مسؤولين بريطانيين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).