2020/08/24 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاثنين، إعادة فتح المساجد أمام المصلين في العشرين من الشهر المقبل. وذكر بيان للوقف السني، إنه “عقد رئيس الديوان اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الديوان ومديري الأوقاف في محافظات العراق وبحضور جمع من العلماء والمشايخ من جماعة علماء العراق والمجمع الفقهي العراقي ودار الافتاء”. وتابع، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف السني يعيد افتتاح المساجد المركز الخبري الوطني.

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